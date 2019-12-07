Endonezya'daki çöp dağları küresel ısınma için ciddi tehdit oluşturuyor
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Endonezya'daki çöp dağları küresel ısınma için ciddi tehdit oluşturuyor

Endonezya’daki çöp dağları küresel ısınma açısından her geçen gün ciddi bir tehdit oluşturuyor.

07.12.2019 18:44 | Son Güncelleme: 07.12.2019 18:44
Endonezya'daki çöp dağları küresel ısınma için ciddi tehdit oluşturuyor

Endonezya'daki çöp dağları, küresel ısınma açısından her geçen gün ciddi bir tehdit oluşturuyor.


Bu ülkede çöplerden oluşan dağlar, sadece bir atık ve hijyen sorunu olmanın dışında bütün dünyayı tehdit eden küresel ısınma açısından da ciddi bir tehlike olarak ortaya çıkıyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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