Endonezya'da yük gemisiyle çarpışıp batan balıkçı teknesindeki 2 kişinin cesedine ulaşıldı
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Endonezya'da yük gemisiyle çarpışıp batan balıkçı teknesindeki 2 kişinin cesedine ulaşıldı

Anadolu Ajansı / Emel Öz - Haberler | Güncel
Endonezya'da yük gemisiyle çarpışıp batan balıkçı teknesindeki 2 kişinin cesedine ulaşıldı

Endonezya'nın Cava Adası açıklarında, petrol yüklü gemiyle çarpışarak batan balıkçı teknesindeki kayıp 17 kişinden 2'sinin cesedine ulaşıldı.

Endonezya'nın Cava Adası açıklarında, petrol yüklü gemiyle çarpışarak batan balıkçı teknesindeki kayıp 17 kişinden 2'sinin cesedine ulaşıldı.

Arama Kurtarma Ajansı Başkanı Deden Ridwansyah, yaptığı açıklamada, dün 32 kişinin bulunduğu balıkçı teknesinin yük gemisiyle çarpışarak batmasının ardından 2 kişinin cesedinin bulunduğunu bildirdi.

Ridwansyah, kayıp 15 kişiyi arama çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Balıkçı teknesindeki 15 kişinin dün kurtarıldığı açıklanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emel Öz

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