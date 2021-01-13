Endonezya'da yolcu uçağının düştüğü bölgede arama kurtarma çalışmaları sürüyor
13.01.2021 12:03 | Son Güncelleme: 13.01.2021 12:09
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Bölgede çalışan ekipler Dalış ekibinin hazırlıkları Arama kurtarma çalışmaları Su altından çıkarılan parçalar CAKARTA - Endonezya'da yolcu uçağının düştüğü bölgede geniş çaplı arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Bölgede çalışan ekipler
Dalış ekibinin hazırlıkları
Arama kurtarma çalışmaları
Su altından çıkarılan parçalar CAKARTA - Endonezya'da yolcu uçağının düştüğü bölgede geniş çaplı arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Dwi Nur Arry Andhika Muchtar