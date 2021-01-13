Endonezya'da yolcu uçağının düştüğü bölgede arama kurtarma çalışmaları sürüyor
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Endonezya'da yolcu uçağının düştüğü bölgede arama kurtarma çalışmaları sürüyor

13.01.2021 12:03 | Son Güncelleme: 13.01.2021 12:09

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Bölgede çalışan ekipler Dalış ekibinin hazırlıkları Arama kurtarma çalışmaları Su altından çıkarılan parçalar CAKARTA - Endonezya'da yolcu uçağının düştüğü bölgede geniş çaplı arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Bölgede çalışan ekipler

Dalış ekibinin hazırlıkları

Arama kurtarma çalışmaları

Su altından çıkarılan parçalar CAKARTA - Endonezya'da yolcu uçağının düştüğü bölgede geniş çaplı arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Endonezya'da yolcu uçağının düştüğü bölgede arama kurtarma çalışmaları sürüyor
Endonezya'da yolcu uçağının düştüğü bölgede arama kurtarma çalışmaları sürüyor
Endonezya'da yolcu uçağının düştüğü bölgede arama kurtarma çalışmaları sürüyor
Endonezya'da yolcu uçağının düştüğü bölgede arama kurtarma çalışmaları sürüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dwi Nur Arry Andhika Muchtar

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