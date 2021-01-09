Endonezya'da yolcu uçağı radardan çıktı

Endonezya'da Jakarta-Pontianak seferini yapan yolcu uçağının radardan çıktığı belirtildi.

Sriwijaya Air'e ait Boeing 737-500 tipi yolcu uçağının kalkışından 4 dakika sonra irtifa kaybettiği bildirildi. Flightradar24'ün verilerine göre, kalkıştan sonra 10 bin feet'e çıkan uçak 250 feet'e kadar düştü. Olayın ardından veri akışının kesildiği ifade edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı