Endonezya'da yolcu uçağı radardan çıktı
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Endonezya'da yolcu uçağı radardan çıktı

09.01.2021 13:58 | Son Güncelleme: 09.01.2021 14:02
Endonezya'da yolcu uçağı radardan çıktı

Endonezya'da Jakarta-Pontianak seferini yapan yolcu uçağının radardan çıktığı belirtildi.

Endonezya'da Jakarta-Pontianak seferini yapan yolcu uçağının radardan çıktığı belirtildi.

Sriwijaya Air'e ait Boeing 737-500 tipi yolcu uçağının kalkışından 4 dakika sonra irtifa kaybettiği bildirildi. Flightradar24'ün verilerine göre, kalkıştan sonra 10 bin feet'e çıkan uçak 250 feet'e kadar düştü. Olayın ardından veri akışının kesildiği ifade edildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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