Endonezya'da yolcu uçağı ile irtibat kesildi - Arama çalışmaları
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Endonezya'da yolcu uçağı ile irtibat kesildi - Arama çalışmaları

09.01.2021 14:47 | Son Güncelleme: 09.01.2021 14:51

Endonezya'da Sriwijaya Havayolları'na ait yolcu uçağı ile irtibatın kesildiği bildirildi.

Endonezya'da Sriwijaya Havayolları'na ait yolcu uçağı ile irtibatın kesildiği bildirildi.

Ulaştırma Bakanlığı Sözcüsü Adita Irawati, yaptığı açıklamada, Sriwijaya Havayolları'na ait "SJ182" sefer sayılı yolcu uçağı ile irtibatın sağlanamadığını aktardı.

Kalkıştan yaklaşık 5 dakika sonra uçakla irtibat kurulamadığını kaydeden İriwati, en son iletişimin yerel saatle 14.40 olduğu bilgisini paylaştı.

Uçağın koordinatının belirlenmesi için hazırlıklar yapıldı

İriwati, başkent Cakarta-Pontianak seferini yapmak üzere havalanan uçağın koordinatının belirlenmesi ve arama kurtarma çalışmalarına ilişkin hazırlıkların yapıldığını ifade etti.

Öte yandan uçak mürettebatı ve yolcu sayısına ilişkin henüz bilgi verilmedi.

Endonezya'da Lion Hava Yollarına ait "JT 610" sefer sayılı Boeing 737 Max 8 tipi uçak, 29 Ekim 2018'de, Cakarta'dan Sumatra Adası'ndaki Pangkal Pinang şehrine gitmek üzere havalandıktan kısa bir süre sonra denize çakılmıştı. Kazada, 189 kişi yaşamını yitirmişti.

Endonezya'da yolcu uçağı ile irtibat kesildi - Arama çalışmaları
Endonezya'da yolcu uçağı ile irtibat kesildi - Arama çalışmaları
Endonezya'da yolcu uçağı ile irtibat kesildi - Arama çalışmaları
Endonezya'da yolcu uçağı ile irtibat kesildi - Arama çalışmaları

Kaynak: Anadolu Ajansı / Security Guard

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