Endonezya'da yolcu otobüsü nehre yuvarlandı: En 25 kişi hayatını kaybetti
Endonezya’nın Güney Sumatra eyaletinde bir yolcu otobüsün nehre yuvarlanması sonucu 25 kişi hayatını kaybetti
24.12.2019 11:21 | Son Güncelleme: 24.12.2019 11:21
Endonezya'nın Güney Sumatra eyaletinde bir yolcu otobüsün nehre yuvarlanması sonucu 25 kişi hayatını kaybetti.
Metro TV kanalının haberine göre, Bengkulu bölgesinden Palembang kentine giden otobüs, Güney Sumatra eyaletinin Pagaralam bölgesinde kontrolden çıkarak nehre yuvarlandı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com