Endonezya'da yolcu otobüsü nehre yuvarlandı: En 25 kişi hayatını kaybetti
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Endonezya'da yolcu otobüsü nehre yuvarlandı: En 25 kişi hayatını kaybetti

Endonezya’nın Güney Sumatra eyaletinde bir yolcu otobüsün nehre yuvarlanması sonucu 25 kişi hayatını kaybetti

24.12.2019 11:21 | Son Güncelleme: 24.12.2019 11:21
Endonezya'da yolcu otobüsü nehre yuvarlandı: En 25 kişi hayatını kaybetti

Endonezya'nın Güney Sumatra eyaletinde bir yolcu otobüsün nehre yuvarlanması sonucu 25 kişi hayatını kaybetti.


Metro TV kanalının haberine göre, Bengkulu bölgesinden Palembang kentine giden otobüs, Güney Sumatra eyaletinin Pagaralam bölgesinde kontrolden çıkarak nehre yuvarlandı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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