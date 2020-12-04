Endonezya'da yaşanan sel felaketinden kaynaklanan ölü sayısı 5'e yükseldi
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Endonezya'da yaşanan sel felaketinden kaynaklanan ölü sayısı 5'e yükseldi

04.12.2020 16:59 | Son Güncelleme: 04.12.2020 17:06

Endonezya'nın Kuzey Sumatra eyaletindeki Medan kentinde yaşanan sel felaketinden 5 bin 965 kişinin etkilendiği bildirildi.

Endonezya'nın Kuzey Sumatra eyaletindeki Medan kentinde yaşanan sel felaketinden 5 bin 965 kişinin etkilendiği bildirildi.

Ulusal Afet Ajansı Yönetimi (BNPB) tarafından yapılan açıklamada, Medan kentinde şiddetli yağışlar nedeniyle Deli, Babura ve Denai nehirlerinin taşması sonucu Medan Johor, Medan Maimun, Medan Sunggal ve Medan Tuntung ilçelerinde su baskını yaşandığı ifade edildi.

Su seviyesinin yer yer 3 ila 5 metreye yükseldiği bölgede 2 bin 773 evin su altında kaldığı belirtilen açıklamada, su baskınlarından 5 bin 965 kişinin olumsuz etkilendiği aktarıldı.

Kuzey Sumatra Valisi Edy Rahmayadi de yaptığı açıklamada, bölgede şu ana kadar sel nedeniyle 3 kişinin hayatını kaybettiği ve 3 kişinin kayıp olduğu bilgisini verdi.

Öte yandan, şimdiye kadar selzedelerden 181'nin tahliye edildiğini belirten Medan Afet Ajansı yetkilileri, kayıpları arama kurtarma çalışmalarının yanı sıra mahsur kalanları tahliye çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

Ekvator kuşağındaki Endonezya'da özellikle ekim ile nisan arasında sıklıkla su baskınları ve heyelanlar meydana geliyor.

Endonezya'da yaşanan sel felaketinden kaynaklanan ölü sayısı 5'e yükseldi
Endonezya'da yaşanan sel felaketinden kaynaklanan ölü sayısı 5'e yükseldi
Endonezya'da yaşanan sel felaketinden kaynaklanan ölü sayısı 5'e yükseldi
Endonezya'da yaşanan sel felaketinden kaynaklanan ölü sayısı 5'e yükseldi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Albert Ivan Damanik

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