Endonezya'da Yanardağ Patladı: 10 Yaralı

Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB) Sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho, Endonezya'nın Orta Cava eyaletindeki Candiroto köyü yakınlarında bulunan Sileri Yanardağında patlama meydana geldiğini belirterek patlamada soğuk lav, kül ve çamurların 50 metre yüksekliğe püskürdüğünü ifade etti.

EN SON 2009'DA AKTİF HALE GELMİŞTİ

Nugroho, ani patlama sırasında yanardağ etrafında yaklaşık 17 ziyaretçi bulunduğunu, 10 kişinin yaralandığını ve yaralıların hastaneye kaldırıldığını ifade etti. Sileri Yanardağı en son 2009'da aktif hale gelmişti.