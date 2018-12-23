Endonezya'da 'Yanardağ Kaynaklı Tsunamide' En Az 168 Kişi Yaşamını Yitirdi

Endonezya'nın Sunda Boğazı'ndan yaşanan tsunami sonucu en az 168 kişi hayatını kaybetti, 745 kişi de yaralandı.

Tsunaminin, Anak Krakatoa yanardağının patlaması sonrası tetiklenen, yeraltı toprak kaymalarının sonucu olduğu düşünülüyor.

Yetkililer, Türkiye saati ile Cumartesi günü 17: 30 sıralarında yaşanan tsunamide hayatını kaybedenlerin sayısının artabileceğini belirtiyor.

BBC muhabiri Rebecca Henschke, yalnızca Lampung bölgesindeki ölü sayısının yüzlerce olabileceğini bildiriyor.

Ülkedeki afet koordinasyon merkezi, yeni tsunami oluşabileceği ihtimaline karşı, halka sahil şeridinden uzaklaşma çağrısında bulundu.

Ölümcül dalgaların vurduğu bölgeler arasında Java Adası'nın önemli tatil merkezlerinden Tanjung Lesung da bulunuyor.

Tsunami öncesi herhangi bir uyarı yapılamamış olmasının da doğal afetin etkilerini artırdığı kaydediliyor.

Ünlü rock grubu tsunami anında sahnedeydi

Sosyal medyada da dalgaların kıyıya ulaştığı anlarla ilgili çok sayıda video paylaşıldı. Onlardan birinde, Endonezya'da popüler olan Seventeen isimli rock grubunun konseri sırasında, sahnenin gelen dalgayla birlikte yıkıldığı görülüyor.

Grubunun solisti Riefian Fajarsyah, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, grubun basçısı ve tur menajerinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Kendi eşi ile birlikte, üç grup üyesinin daha kayıp olduğunu açıkladı.

'İki dalga gördüm'

Tsunaminin en çok etkilediği yerleden Lampung bölgesindeki yıkımı gösteren bir video, Endonezya'nın afet yönetimi başkanlığının sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho tarafından sosyal medya aracılığı ile paylaşıldı.

Kızıl Haç yetkilileri yıkılan yapıların enkazında hayatta kalanların arandığını duyurdu.

https://twitter.com/Sutopo_PN/status/1076721942437085184

Afet sırasında Java Adası'nın batısında bulunan Anyer plajında olan Norveçli fotoğrafçı Oystein Lund Andersen, BBC'ye, iki dalga olduğunu açıkladı.

"Plajdaydım ve tek başıma Krakatoa yanardağı patlamasını fotoğraflamaya çalışıyordum. O sırada ailem ise odamızda uyuyordu.

Birkaç saat önce oldukça büyük bir patlama yaşanmıştı ama dalgalar hemen sahili vurmadan önce bir patlama olmadı.

Ortalık karanlıktı. Bir anda dalganın geldiğini gördüm ve koşmaya başladım.

İki dalga geldi, birincisi o kadar güçlü değildi ki ondan kaçabildim.

Hızla oğlumun ve eşimin bulunduğu otele koştum. Onları uyandırdığım gibi ikinci ve daha büyük olan dalga geldi. Pencereden baktım ve vuran dalgayı gördüm. İlk dalgadan çok daha büyüktü.



'Dolunay dalganın gücünü artırmış olabilir'

BBC'ye konuşan yanardağ uzmanı Jess Phoenix, volkan patlamalarında sıcak magmanın yer altında tabakalar arasında ilerleyebildiğini ve soğuk olan tabakaları hareket ettirebildiğini açıkldı. Bunun da toprak kaymalarına neden olabildiğini belirtti.

Afet koordinasyon merkezinden yapılan açıklamada, dolunayın da dalgaların gücünü artırmış olabileceği kaydedildi.

'Ateş Çemberi' olarak adlandırılan, Pasifik deprem ve volkan kuşağında yer alan Endonezya, 26 Aralık 2004 günü yaşanan ve depremin tetiklediği tsunamiden de en fazla etkilenen ülke olmuştu. 14 ülkenin etkilendiği afette yaklaşık 228 bin kişi hayatını kaybetmişti.