Endonezya'da Volkan Püskürdü Yardım Helikopteri Düştü

– Endonezya'nın Java adasındaki volkanın lav ve kül püskürtmeye başlaması sonrası bölgedeki turistleri tahliye eden yardım helikopteri düştü.



Endonezya gezetelerinde yer alan haberlere göre Temanggung bölgesindeki Butak dağında bir kaya kütlesine çarparak düşen helikopterdeki dördü mürettabat sekiz kişi yaşamını yitirdi. (Fotoğraflı) - Stockholm