Endonezya'da uygun fiyatlı Coronavirüs test kiti geliştirildi
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: GORA Bumi Hepatica Laboratuvar'ından detaylar Çalışmalardan detaylar MATARAM - Endonezya'nın Mataram kentindeki GORA Bumi Hepatica Laboratuvar'ında yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) teşhis eden bir test tanı kiti geliştirildi.
24.06.2020 19:04 | Son Güncelleme: 24.06.2020 19:21
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
GORA Bumi Hepatica Laboratuvar'ından detaylar
Çalışmalardan detaylar MATARAM - Endonezya'nın Mataram kentindeki GORA Bumi Hepatica Laboratuvar'ında yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) teşhis eden bir test tanı kiti geliştirildi. Kullanımı kolay ve 5.30 dolar maliyetli tanı kitinin piyasaya Temmuz sonunda çıkması bekleniyor.
Kaynak: AA