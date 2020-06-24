Endonezya'da uygun fiyatlı Coronavirüs test kiti geliştirildi GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: GORA Bumi Hepatica Laboratuvar'ından detaylar Çalışmalardan detaylar MATARAM - Endonezya'nın Mataram kentindeki GORA Bumi Hepatica Laboratuvar'ında yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) teşhis eden bir test tanı kiti geliştirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

GORA Bumi Hepatica Laboratuvar'ından detaylar

Çalışmalardan detaylar MATARAM - Endonezya'nın Mataram kentindeki GORA Bumi Hepatica Laboratuvar'ında yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) teşhis eden bir test tanı kiti geliştirildi. Kullanımı kolay ve 5.30 dolar maliyetli tanı kitinin piyasaya Temmuz sonunda çıkması bekleniyor.

Kaynak: AA