Endonezya'da uygun fiyatlı Coronavirüs test kiti geliştirildi
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Endonezya'da uygun fiyatlı Coronavirüs test kiti geliştirildi

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: GORA Bumi Hepatica Laboratuvar'ından detaylar Çalışmalardan detaylar MATARAM - Endonezya'nın Mataram kentindeki GORA Bumi Hepatica Laboratuvar'ında yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) teşhis eden bir test tanı kiti geliştirildi.

24.06.2020 19:04 | Son Güncelleme: 24.06.2020 19:21

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

GORA Bumi Hepatica Laboratuvar'ından detaylar

Çalışmalardan detaylar MATARAM - Endonezya'nın Mataram kentindeki GORA Bumi Hepatica Laboratuvar'ında yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) teşhis eden bir test tanı kiti geliştirildi. Kullanımı kolay ve 5.30 dolar maliyetli tanı kitinin piyasaya Temmuz sonunda çıkması bekleniyor.

Endonezya'da uygun fiyatlı Coronavirüs test kiti geliştirildi

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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