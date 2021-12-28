Endonezya'da uluslararası uyuşturucu kaçakçılığı yapan 5 zanlı yakalandı

Endonezya polisi, 29 kilogram metamfetamin ele geçirildiğini ve Malezya'dan ülkeye uyuşturucu getirdikleri iddiasıyla 5 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Orta Sulawesi Polis Şefi Rudy Sufahriadi, aralarında 1 Malezya vatandaşının da bulunduğu 5 zanlının, uluslararası uyuşturucu kaçakçılığı ağının bir parçası olduğunu ifade etti.

Sufahriadi, cumartesi gözaltına alınan ilk şüphelinin, güvenlik güçlerine uyuşturucunun saklandığı yeri, Çin'de üretildiğini ve bir balıkçı teknesiyle Malezya'dan Orta Sulawesi'ye kaçırıldığını itiraf ettiğini aktardı.

Söz konusu itiraflar ve sonrasında yürütülen soruşturma neticesinde kaçakçılıkla ilişkisi olduğu düşünülen 4 kişi daha gözaltına alındı.

Güvenlik güçleri, 29 kilogram metamfetamin ele geçirdi, şüphelilere ait 1 balıkçı teknesi, 5 cep telefonu ve 1 tabancaya el koydu.

Şüpheliler, dünyanın en katı uyuşturucu yasalarından biri olarak gösterilen Endonezya Narkotik Yasası uyarınca suçlu bulunursa ölüm cezasıyla karşı karşıya kalabilir.

Özellikle son dönemlerde yüklü miktarda metamfetam Güneydoğu Asya ülkeleri, Çin ve Avustralya'ya kaçırılıyor.

Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi, Güneydoğu Asya ülkeleri Tayland, Laos ve Myanmar sınır noktasındaki metamfetamin üretiminin son yıllarda artarak devam ettiğini açıklamıştı.

AA / İdris Sülün - Son Dakika Haberleri

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