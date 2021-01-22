Endonezya'da uçak kazasında ölenler için denize çiçek bırakıldı
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Endonezya'da uçak kazasında ölenler için denize çiçek bırakıldı

22.01.2021 07:33 | Son Güncelleme: 22.01.2021 07:36
Endonezya'da uçak kazasında ölenler için denize çiçek bırakıldı

Endonezya'da 9 Ocak'ta düşen Sriwijaya Hava Yolları'na ait yolcu uçağında yaşamını yitirenlerin anısına denize çiçek bırakıldı.

Endonezya'da 9 Ocak'ta düşen Sriwijaya Hava Yolları'na ait yolcu uçağında yaşamını yitirenlerin anısına denize çiçek bırakıldı.

Ulusal Arama Kurtarma Ajansının (BASARNAS), kazada ölenler için düzenlediği anma etkinliğine, BASARNAS Başkanı Bagus Puruhito ve çeşitli kurumlardan üst düzey yetkililerin yanı sıra kazada ölenlerin yakınları katıldı.

Yetkililer ve yolcu yakınları, uçağın düştüğü bölge olan başkent Cakarta'nın kuzey açıklarında Laki ve Lancang Adası arasındaki noktada dua ederek denize çiçekler bıraktı.

Ulaştırma Bakanı Budi Karya Sumadi, dün yaptığı açıklamada, uçağın düştüğü bölgede geniş alanda yürütülen enkaz ve ceset parçalarını arama faaliyetlerini sonlandırdıklarını ifade etmişti.

Ulusal Ulaştırma Güvenlik Komitesi (KNKT) ise uçağın ikinci karakutusunun kayıp olan iç belleğini arama çalışmalarına devam edeceklerini belirtmişti.

Bakan Sumadi, 9 Ocak'ta düzenlediği basın toplantısında, kalkıştan yaklaşık 5 dakika sonra iletişimin kesildiği, 50 yolcu ile 12 kişilik mürettebatın bulunduğu "SJ182" sefer sayılı Boeing 737-500 tipi yolcu uçağının başkent Cakarta'nın kuzey açıklarındaki Laki ve Lancang Adası arasında düştüğünü açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Atanur

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