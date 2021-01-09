Endonezya'da uçağın düştüğü yer tespit edildi
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Endonezya'da uçağın düştüğü yer tespit edildi

09.01.2021 18:47 | Son Güncelleme: 09.01.2021 18:51
Endonezya'da uçağın düştüğü yer tespit edildi

Endonezya'da başkent Cakarta'dan kalkış yapan yolcu uçağının düştüğü bölgenin tespit edildiği duyuruldu.

Endonezya'da başkent Cakarta'dan kalkış yapan yolcu uçağının düştüğü bölgenin tespit edildiği duyuruldu.

Endonezya'nın başkenti Cakarta'dan havalanan Sriwijaya'ya ait bir yolcu uçağı radardan kayboldu. İrtibatın kesildiği yolcu uçağının denize düştüğü açıklandı. Endonezya medyası, Endonezya Ulusal Silahlı Kuvvetleri'ne (TNI) bağlı birliklerin, uçağın düştüğü bölgenin koordinatlarını belirlediğini duyurdu. Uçağın düştüğü bölgede dalgıç ekiplerinin hazır bulunduğu ifade edildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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