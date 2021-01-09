Endonezya'da uçağın denize düştüğü bölgede kot pantolon ve metal parçaları bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Endonezya'da uçağın denize düştüğü bölgede kot pantolon ve metal parçaları bulundu

09.01.2021 21:03 | Son Güncelleme: 09.01.2021 21:06
Endonezya'da uçağın denize düştüğü bölgede kot pantolon ve metal parçaları bulundu

Endonezya'da Sriwijaya Havayolları'na ait yolcu uçağının denize düştüğü bölgede kot pantolon, metal parçaları ve kablolar bulundu.

Endonezya'da Sriwijaya Havayolları'na ait yolcu uçağının denize düştüğü bölgede kot pantolon, metal parçaları ve kablolar bulundu.

Kompas gazetesinin haberinde, uçağın düştüğü bölgede Ulaştırma Bakanlığına ait bir tekneyle yapılan arama çalışmalarında, insana ait olduğu düşünülen parçalar ve petrol bulunduğu kaydedildi.

CNN Endonezya'nın bir güvenlik yetkilisine dayandırdığı haberinde de kaza bölgesinde kot pantolon ve metal parçaları ile kablolar bulunduğu belirtildi.

Endonezyalı yetkililer, uçağın düştüğü Laki ve Lancang Adası arasında geniş çaplı arama kurtarma çalışmalarının gece boyunca 11 gemiyle sürdürüleceği bilgisini paylaştı.

Kızılhaç tahliye çalışmaları için hazır

Endonezya Kızılhaçı'ndan, uçağın enkazının Thousand Adaları açıklarında 4 ayrı noktaya dağıldığı bilgisinin paylaşılmasının ardından yapılan açıklamada, 100 gönüllü, 10 ambulans ve ekipmanlarla tahliye çalışmaları için hazır olunduğu belirtildi.

Açıklamada, gönüllülerin bir kısmının arama kurtarma faaliyetlerine katılan gemilerde olduğunu, geri kalanının da kaza bölgesi yakınındaki Tanjung Kiat sahilinde beklediği kaydedildi.

Bir botun da Tanjung Kiat sahili açıklarında çalışmalara katılmak üzere hazırlandığı aktarılan açıklamada, enkazdan çıkarılacak cesetlerin ambulanslarla Dr. Said Sukanto Merkezi Polis Hastenesine gönderileceği ifade edildi.

Ulaştırma Bakanı Budi Karya Sumadi, düzenlediği basın toplantısında, kalkıştan yaklaşık 5 dakika sonra iletişimin kesildiği ve içinde 12 kişilik mürettebat ve 50 yolcunun bulunduğu "SJ182" sefer sayılı yolcu uçağının başkent Cakarta'nın kuzey açıklarındaki Laki ve Lancang Adası arasındaki noktaya düştüğünü açıklamıştı. Sumadi, uçağın düştüğü bölge genelinde geniş çaplı arama kurtarma çalışmalarına başlandığı bilgisini paylaşmıştı.

Uçakta 3 bebek ve 7 çocuk bulunuyordu.

Ulusal Arama Kurtarma Ajansı yetkilileri de bölgede süren çalışmalarda, uçağa ait olduğu düşünülen bazı parçaların bulunduğunu söylemişti.

Ulaştırma Bakanlığı Sözcüsü Adita Irawati, en son iletişimin yerel saatle 14.40'ta gerçekleştirildiği uçağın Cakarta-Pontianak seferini yapmak üzere havalandığını belirtmişti.

Endonezya Donanması, yolcu uçağının enkazının başkent Cakarta sahilinin kuzeyindeki Thousand Adaları açıklarında 4 ayrı noktaya dağıldığını açıklamıştı.

Küresel uçuşları takip eden Flightradar24'ün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, uçağın kalkıştan 4 dakika sonra yaklaşık 11 bin feet'e ( 3 bin 352 metre) çıktığı daha sonra 1 dakikadan kısa sürede 250 feet'e düştüğü ve hava trafik kontrolü merkeziyle irtibatının kesildiği belirtilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşra Selvi Öğütcen

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Hulusi Akar Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Alparslan Türkeş
Magazin Kanye West Hande Erçel Ajda Pekkan Murat Dalkılıç
Spor Fatih Terim Metin Oktay Rıza Çalımbay Hamza Hamzaoğlu Sofiane Feghouli
Tüm Haberler Ocak Türk Kocaeli Jandarma
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Endonezya'da uçağın denize düştüğü bölgede kot pantolon ve metal parçaları bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.1.2021 21:06:22. #1.14#
title