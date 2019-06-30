Endonezya'da tren otomobile çarptı: 7 ölü
Endonezya'da yolcu treninin otomobile çarpması sonucu 7 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.
Endonezya'da yolcu treninin otomobile çarpması sonucu 7 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.
Tempo gazetesinin haberine göre, Cava Adası'ndaki Batı Cava eyaletinin Indramayu bölgesinde yolcu treni, hemzemin geçitte otomobile çarptı.
Yetkililer kazada otomobil içerisindeki 7 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.
Kaynak: AA
Son Dakika Haberleri
07:25 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kyto'da "Hazineler ve Osmanlı İmparatorluğu'nda Lale Geleneği" sergisini...