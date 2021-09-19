Endonezya'da terör örgütü Doğu Endonezya Mücahitlerinin elebaşı öldürüldü - Haberler
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Endonezya'da terör örgütü Doğu Endonezya Mücahitlerinin elebaşı öldürüldü

AA / Emel Öz - Haberler | Güncel
Endonezya'da terör örgütü Doğu Endonezya Mücahitlerinin elebaşı öldürüldü

Endonezya'da DEAŞ bağlantılı terör örgütü Doğu Endonezya Mücahitleri (DEM) elebaşı Ali Kalora'nın güvenlik güçleriyle çıkan çatışmada öldüğü bildirildi.

Endonezya'da Deaş bağlantılı terör örgütü Doğu Endonezya Mücahitleri (DEM) elebaşı Ali Kalora'nın güvenlik güçleriyle çıkan çatışmada öldüğü bildirildi.

Emniyet Biriminden yapılan açıklamada, Sulawesi Adası'nda bir köyde güvenlik güçleriyle DEM üyeleri arasında çatışma çıktığı kaydedildi.

Çatışmada DEM elebaşı Kalora ve bir diğer teröristin öldürüldüğü belirtilen açıklamada, 4 DEM üyesinin yakalanması için operasyon başlatıldığı bilgisi paylaşıldı.

Operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Ali Kalora, 2016'da güvenlik güçlerince öldürülen örgütün eski elebaşı Abu Wardah Santoso'nun yerine geçmişti.

AA / Emel Öz - Son Dakika Haberleri
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