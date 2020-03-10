Endonezya'da tekne kazasında 7 kişi öldü
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Kalimantan, Hollanda, Güncel

Endonezya'da tekne kazasında 7 kişi öldü

Endonezya'nın Orta Kalimantan eyaletinde iki teknenin çarpışması sonucu 7 kişi yaşamını yitirdi.

10.03.2020 07:04 | Son Güncelleme: 10.03.2020 07:04
Endonezya'da tekne kazasında 7 kişi öldü

Endonezya'nın Orta Kalimantan eyaletinde iki teknenin çarpışması sonucu 7 kişi yaşamını yitirdi.

Ülkede bulunan Hollanda Kralı Willem Alexander ve Kraliçe Maxima'nın eyaletteki Sebangau Ulusal Parkı'na yapacağı ziyaret öncesi bölgedeki nehirde güvenlik kontrolü yapan askeri tekne ile bir başka tekne çarpıştı.

Emniyet yetkilileri, iki teknenin çarpışması sonucu 7 kişinin öldüğünü ifade etti.

Resmi ziyaret kapsamında Endonezya'ya gelen Kral Alexander ve Kraliçe Maxima'nın bugün bölgedeki parkı ziyaret etmesi bekleniyor.

Kaynak: AA

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