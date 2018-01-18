Endonezya'da Tarlada Yalnız Gezen Bir Çift Zorla Evlendirildi
Endonezya'da bir meyve tarlasında yanlarında başka bir olmadan gezinirken yakalanan genç bir çift zorla evlendirildi.
Endonezya'da bir meyve tarlasında yanlarında başka bir olmadan gezinirken yakalanan genç bir çift zorla evlendirildi.
MANAI VE SUGIANI ZORLA EVLENİYOR
Jakarta Post'ta yer alan bir habere göre 20 yaşındaki Manai ve 19 yaşındaki Sugiani 15 Ocak Pazartesi günü yerel halk tarafından bir meyve tarlasında yalnız başlarına gezerken yakalanınca bölge yetkilileri, polis memurları ve bir imam eşliğinde zorla evlendirildi. Bölge yetkilileri ve polis memurları dini nikahta gerekli olan şahitlik görevini de üstlendi.
İKİ AİLE ARASINDA GERİLİM OLDU
Çift 6 Ocak'ta yaptıkları bir gezinti sırasında yerel halk tarafından yakalanmış, o günden bu yana yerel yetkililerin eleştirilerine maruz kalmıştı. Sugiani'nin ailesi Manai'nin ailesine giderek erkek olan Manai'nin örf ve adetlere uygun davranmamakla suçladı. İki aile arasında yükselen gerilim polis ve bölge yetkililerinin arabuluculuk faaliyetleriyle çiftin evlendirilmesine karar verilerek "çözüldü".
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Bekleyin az kaldı 2019 dan sonra burası sahada beter olacakCevap Yaz 2 3 Yayından KaldırFXFOCUS: bu kadar umutsuz olmaniza ve şimdiden kabullendiğinize doğrusu sevindim sonunda anlamışsiniz yalandan başka tutunacak birşeyiniz kalmamişYayından Kaldır
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SENEYE BOGORA GİDİYORUM ALLAHIN İZNİYLE O MEYVE BAHÇALARINDA BENDE DOLANACAĞAMCevap Yaz 8 Yayından KaldırBZZTT: git senide evlendirirler belki kardeş tek gezme ama birinin yanına yanaş görsünler seni :D2 Yayından Kaldır
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Maşallah gelinimizin yüzünden güller saçılıyor.Cevap Yaz 10 Yayından Kaldır
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İlginç Tuhaf Saçmalık..Cevap Yaz 3 1 Yayından KaldırAHMEDİ NECATİ: SENDE BİR KARAR VER ARTIK ÜÇÜNDEN HANGİSİ , TÖVBE TÖVBEYayından Kaldır