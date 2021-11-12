Endonezya'da tanışan çift Bursa'da dünya evine girdi

İNEGÖL, BURSA (AA) - Endonezya'da tanışıp ve evlenmeye karar veren Muhammad Mutawalli Asshidiqiy ile Edanur Yıldız, Bursa'nın İnegöl ilçesinde evlendi.

İlçede yaşayan 23 yaşındaki Yıldız, bir eğitim programı kapsamında 2019'da Endonezya'ya gitti.

Burada 28 yaşındaki Muhammad Mutawalli Asshidiqiy ile tanışıp arkadaş olan Yıldız, bir süre sonra Türkiye'ye döndü.

Sosyal medya üzerinden görüşmeye devam eden ikili evlenmeye karar verdi.

Ailelerin de onay vermesinin ardından İnegöl'e gelen Asshidiqiy ile Yıldız için nikah töreni düzenlendi.

Çiftin nikahını İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban kıydı. Nikahı video konferans yolu ile damadın babası Muhammad Sidiq Asshidiqiy (56) ile annesi Erma Dahlan (48) da takip etti.

Nikah akdinin ardından duygularını paylaşan Yıldız çok mutlu olduğunu söyledi.

Yıldız şöyle devam etti:

"Mevlana'nın dediği gibi 'Aynı dili konuşanlar değil, aynı duyguyu paylaşanlar anlaşabilir'. Ülkeler uzak olduğu için ailesi de gelemedi. Hem nişana hem de düğüne gelemediler pandemiden dolayı ve ailesinin maddi durumu da çok iyi değil. Biraz zor oldu ama Allah kolaylık veriyor."

Ailesi yanında olmadığı için gözyaşlarına hakim olamayan Asshidiqiy ise şöyle konuştu:

"Çok mutluyum ama bir o kadar da üzgünüm ailemden uzak olduğum için. Ailem burada değil, sadece video görüntülü bizi görebiliyorlar. Şu an babam hasta olduğu için üzgünüm. Evlendiğimiz için çok mutluyum."

Törene Bursa'da eğitim gören Endonezyalı öğrenciler de katıldı.

AA / Uğur Çiçek - Son Dakika Haberleri

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