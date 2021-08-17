Endonezya'da Sumatra filini öldürdükleri gerekçesiyle 5 kişi gözaltına alındı
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Endonezya'da Sumatra filini öldürdükleri gerekçesiyle 5 kişi gözaltına alındı

Endonezya'da Sumatra filini öldürdükleri gerekçesiyle 5 kişi gözaltına alındı
Anadolu Ajansı / Sümeyye Dilara Dinçer - Haberler | Güncel

Endonezya'da nesli tükenmekte olan Sumatra filinin başı kesilmiş halde bulunmasına ilişkin 5 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

Endonezya'da nesli tükenmekte olan Sumatra filinin başı kesilmiş halde bulunmasına ilişkin 5 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

Channel News Asia'nın (CNA) haberine göre, ülkenin Açe bölgesinde yaklaşık bir aydır yapılan incelemelerin ardından, Sumatra filinin öldürülmesine ilişkin 5 şüphelinin gözaltına alındığı, bir kişinin ise hala arandığı belirtildi.

Yapılan otopsi sonucunda, filin zehirlendiği de tespit edildi.

Gözaltına alınan 5 şüpheliden biri, fili öldürüp başını kestiğini ve diğer suç ortaklarının da filin dişlerini satmak istediğini itiraf etti.

Şüpheliler, suçlu bulundukları takdirde Endonezya koruma yasası uyarınca 10 yıl hapis cezasına çarptırılabilir.

Bölgede nesli tükenmekte olan Sumatra fillerinin sayısının 500 civarında olduğu belirtiliyor.

12 Temmuz'da da bir Sumatra fili bir arazide başı kesilmiş ve dişleri sökülmüş halde bulunmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sümeyye Dilara Dinçer

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