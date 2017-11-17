Endonezya'da Su Borusunda Hayvan Kaçakçılığı

Endonezya'da yapılan baskında hayvan kaçakçıları tarafından su borularına gizlenmiş 125 egzotik kuş bulundu.



BBC'nin haberine göre, polisin yaptığı baskında ağızları tellerle bağlanmış su boruları içinde 84 eklektus papağanı ve nesli tükenmekte olan 41 beyaz kakadu ele geçirildi.



Doğal Hayatı Koruma Derneğinden Dwi Adhiasto, ele geçirilen egzotik kuşların hayvan kaçakçıları tarafından Filipinler'e götürüleceğini tahmin ettiklerini belirtti.



Endonezya'nın farklı bölgesinde yapılan diğer bir baskında da vahşi yaşam ticareti yaptıkları şüphesiyle 4 kişi gözaltına alındı.



Şüpheliler, suçlu bulunmaları halinde, 5 yıla kadar hapse mahkum edilebilecek ya da 7 bin 400 dolar para cezasına çarptırılabilecek.



Endonezya'nın geniş ormanları, nesli tükenme tehdidi altındaki birçok kuş türüne ev sahipliği yapıyor. Yetkililer, artan yaban hayatı ticaretini dizginlemeye çalışıyor.