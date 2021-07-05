Endonezya'da son 24 saat içerisinde 27 bin 233 vaka tespit edildi
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Endonezya'da son 24 saat içerisinde 27 bin 233 vaka tespit edildi

İhlas Haber Ajansı / Hossam Hanafy Mahmoud Ahmed - Haberler | Güncel

- Endonezya'da son 24 saat içerisinde 27 bin 233 vaka tespit edildi Endonezya'da son 24 saat içerisinde 27 bin 233 yeni Covid-19 vakası tespit edilmesiyle ülke genelinde toplam vaka sayısı 2 milyon 313 bin 829'a yükseldi.

- Endonezya'da son 24 saat içerisinde 27 bin 233 vaka tespit edildi

JAKARTA - Endonezya'da son 24 saat içerisinde 27 bin 233 yeni Covid-19 vakası tespit edilmesiyle ülke genelinde toplam vaka sayısı 2 milyon 313 bin 829'a yükseldi.

Yeni tip korona virüs (Covid-19) dünya genelinde yayılmaya devam ederken, Endonezya'da son 24 saatte kaydedilen 27 bin 233 vaka ülke genelinde toplam vaka sayısı 2 milyon 313 bin 829'e yükseldi. Korona virüsten kaynaklanan can kabı ise 61 bin 140 oldu. Korona virüsten iyileşen vaka sayısı 1 milyon 942 bin 690 olarak açıklandı. Ülke genelinde toplanmalar ve etkinlikler yasaklanırken, Java ve Bali'de 3 Temmuz'da başlayan ve 20 Temmuz'a kadar devam edecek acil durum sürerken Java ve Bali adaları arasındaki geçişleri engellemek için onları bağlayan yollar kapatıldı.

Ülkede Oksijen Görev Gücü kuruldu

Endonezya'da oksijen yetersizliği yaşanırken ülkede Oksijen Görev Gücü kuruldu. Oksijen Görev Gücü korona vaka artışı devam ederken her bölgenin oksijen ihtiyaçları sağlayacak. Endonezya Sağlık Bakanı Budi Gunadi Sadikin "Bir yetersizlik varsa Endonezya Sanayi Bakanlığı depolardaki oksijen tüpleri hastanelere tahsis edecek" ifadelerini kullandı.

Endonezya hükümeti sağlık bütçesini artırmaya karar verdi

Ülkede korona virüse karşı verilen mücadele kapsamında Maliye Bakanı Sri Mulyani Indrawati, sağlık alanın ihtiyaçlarını karşılamak için sağlık bütçesinin 182 trilyon Rupi 'den (1,25 milyar ABD Doları) 193 trilyon Rupi 'ye (1,34 milyar ABD Doları) yükseltilmesine karar verildiğini duyurdu.

Endonezya'da son 24 saat içerisinde 27 bin 233 vaka tespit edildi
Endonezya'da son 24 saat içerisinde 27 bin 233 vaka tespit edildi
Endonezya'da son 24 saat içerisinde 27 bin 233 vaka tespit edildi
Endonezya'da son 24 saat içerisinde 27 bin 233 vaka tespit edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hossam Hanafy Mahmoud Ahmed

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