Endonezya'da son 21 yılın en düşük büyümesi Endonezya ekonomisinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yılın ikinci çeyreğinde en düşük büyüme oranı kaydedildi.

Endonezya ekonomisinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yılın ikinci çeyreğinde en düşük büyüme oranı kaydedildi.

Merkezi İstatistik Ajansı (BPS), nisan-haziran döneminde ülke ekonomisindeki büyümenin yüzde 5,32 daraldığını açıkladı.

Bu rakam, hükümetin salgın nedeniyle ikinci çeyrekte beklediği yüzde 4,3'lük daralmanın altında kalırken, ülke ekonomisi ikinci çeyrekte 1999'dan bu yana en düşük büyümesini kaydetmiş oldu.

Endonezya, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 2,97 ile 2001'den bu yana en zayıf büyümeyi kaydetmişti

Kaynak: AA