Endonezya'da son 13 yılın en büyük sel felaketinde en az 53 kişi öldü

04.01.2020 14:41 | Son Güncelleme: 04.01.2020 14:41

Endonezya'da şiddetli Mason yağmurlarının yol açtığı sel ve toprak kaymalarında en az 53 kişi hayatını kaybetti.



Yağışlar başkent Cakarta, Depok, Bekasi ve Tangerang kentlerinin yanı sıra Bogor ve Lebak bölgesinde yılbaşı gecesinden bu yana etkili oluyor. Euronews.com'da Görüntüle