Endonezya'da Kırbaç Cezası Alan Kadının Fotoğrafını Çekmek İçin İzdiham Yaşandı

Endonezyalı kadınlar, şeriat kuralları gereği şehir meydanında kırbaçlanan bir kadının fotoğrafını çekmek için birbirleriyle yarıştı.

FUHUŞ SUÇU İŞLEYEN 8 KİŞİYE KIRBAÇ CEZASI VERİLDİ

Endonezya'nın şeriatla yönetilen Açe eyaletinde evlilik dışı ilişki ve fuhuş suçlamasıyla 5'i kadın 8 kişiye kırbaç cezası verildi. Cezalar dün şehir meydanında infaz edilirken izlemek isteyenler izdiham yaratınca güvenliği sağlamak için askerler çağrıldı.

FOTOĞRAF YARIŞINA GİRDİLER

Kırbaç cezası alan kadınlardan biri 5'inci darbeden sonra fenalık geçirdi. Acıya dayanamayan kadına su verildikten sonra kırbaçlamaya devam edildi. İşkenceyi izlemek için en ön sırada yer tutan kadınlar ise büyük bir heves ve heyecanla fotoğraf çekme yarışına girdi.