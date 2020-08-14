Endonezya'da Sinabung yanardağı hareketlendi
Endonezya'nın Sumatra eyaletinin kuzeyindeki Karo bölgesinde kül püskürtmeye devam eden Sinabung Yanardağı, ülkenin 17 Ağustos'ta kutlayacağı 75. Bağımsızlık Günü öncesinde Karo yöresinde halkı harekete geçirdi.
14.08.2020 23:09 | Son Güncelleme: 14.08.2020 23:58
Endonezya'nın Sumatra eyaletinin kuzeyindeki Karo bölgesinde kül püskürtmeye devam eden Sinabung Yanardağı, ülkenin 17 Ağustos'ta kutlayacağı 75. Bağımsızlık Günü öncesinde Karo yöresinde halkı harekete geçirdi. Bölgede ağaçlar ve yollar, yanardağından püsküren küllerle kaplandı. .
Kaynak: AA