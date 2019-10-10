Endonezya'da sığınmacı protestosu (2)

Endonezya'da sığınmacı protestosu (2)

Endonezya'da başkenti Cakarta'da çoğunluğu Afganlardan oluşan yüzlerce mülteci, barınma ve diğer temel insani ihtiyaçlarının karşılanması talebiyle Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) ofisi önünde protesto gösterisi düzenledi.

10.10.2019 20:37
Endonezya'da sığınmacı protestosu (2)

Endonezya'da başkenti Cakarta'da çoğunluğu Afganlardan oluşan yüzlerce mülteci, barınma ve diğer temel insani ihtiyaçlarının karşılanması talebiyle Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) ofisi önünde protesto gösterisi düzenledi.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et