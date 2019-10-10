Endonezya'da sığınmacı protestosu (2)
Endonezya'da başkenti Cakarta'da çoğunluğu Afganlardan oluşan yüzlerce mülteci, barınma ve diğer temel insani ihtiyaçlarının karşılanması talebiyle Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) ofisi önünde protesto gösterisi düzenledi.
10.10.2019 20:37
Endonezya'da başkenti Cakarta'da çoğunluğu Afganlardan oluşan yüzlerce mülteci, barınma ve diğer temel insani ihtiyaçlarının karşılanması talebiyle Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) ofisi önünde protesto gösterisi düzenledi.
Kaynak: AA