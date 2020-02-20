Endonezya'da sığınmacı protestosu
Haberler » Güncel » Endonezya'da sığınmacı protestosu - Haber

Endonezya'da sığınmacı protestosu

Endonezya'nın başkenti Cakarta'da bir grup Afgan mülteci, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) ofisi önünde yeniden yerleştirme süreçlerinin hızlandırılması talebiyle protesto gösterisi düzenledi.

20.02.2020 14:43 | Son Güncelleme: 20.02.2020 14:45
Endonezya'da sığınmacı protestosu

Endonezya'nın başkenti Cakarta'da bir grup Afgan mülteci, Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) ofisi önünde yeniden yerleştirme süreçlerinin hızlandırılması talebiyle protesto gösterisi düzenledi. Sığınmacıların temsilcisi Hassan Ramazan gazetecilere yaptığı açıklamada, Endonezya dışındaki diğer ülkelerde vatandaşlık hakkına sahip olmaları için BMMYK'nin yeniden yerleşim süreçlerini hızlandırmasını talep ettiklerini ve durumun belirsizliğinden dolayı 2014'ten bu yana sekiz mültecinin depresyon nedeniyle intihar ettiğini belirtti.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Endonezya'da sığınmacı protestosu
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler