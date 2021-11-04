Endonezya'da şiddetli yağışların neden olduğu selde 11 kişi kayboldu - Haberler
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Endonezya'da şiddetli yağışların neden olduğu selde 11 kişi kayboldu

AA / Şeyma Uzundere - Haberler | Güncel
Endonezya'da şiddetli yağışların neden olduğu selde 11 kişi kayboldu

Endonezya'nın Cava Adası'nda şiddetli yağmurların neden olduğu selde en az 11 kişi kayboldu.

Endonezya'nın Cava Adası'nda şiddetli yağmurların neden olduğu selde en az 11 kişi kayboldu.

Endonezya'nın Doğu Cava eyaletindeki Kota Batu şehrinde 5 köy sular altında kaldı. Yetkililer, 15 kişinin sele kapıldığını, 4'ünün kurtarıldığını bildirdi.

Akıntıya kapılan 11 kişinin kayıp olduğu bilgisi paylaşıldı.

Yolların çamurla kaplandığı ve elektrik kesintilerinin yaşandığı bölgede hasar tespit ve arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Elektrik kesintisi duyuruları için tıklayın.

AA / Şeyma Uzundere - Son Dakika Haberleri
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