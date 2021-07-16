Endonezya'da şiddetli fırtınada birçok tekne alabora oldu: 9 ölü
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Endonezya'da şiddetli fırtınada birçok tekne alabora oldu: 9 ölü

Endonezya'da şiddetli fırtınada birçok tekne alabora oldu: 9 ölü
Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız - Haberler | Güncel

KUALA Endonezya'nın Borneo Adası'ndaki Batı Kalimantan eyaleti açıklarında şiddetli fırtına nedeniyle birçok teknenin alabora olması sonucu en az 9 kişi yaşamını yitirdi.

KUALA Endonezya'nın Borneo Adası'ndaki Batı Kalimantan eyaleti açıklarında şiddetli fırtına nedeniyle birçok teknenin alabora olması sonucu en az 9 kişi yaşamını yitirdi.

Fırtınanın 14 Temmuz'da Batı Kalimantan eyaleti açıklarında etkili olduğunu belirten Arama ve Kurtarma Ofisi, fırtınada 14 balıkçı teknesinin alabora olduğunu ve bu teknelerde 136 kişinin bulunduğunu açıkladı.

Görevlilerin şimdiye kadar 80 balıkçıyı kurtardığı, 9 kişinin ise cansız bedenine ulaşıldığı kaydedildi.

47 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğü ifade edildi.

Alabora olan teknelerden 6'sının limana çekildiği açıklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız

Endonezya'nın Batı Kalimantan açıklarında fırtına sebebiyle birçok balıkçı teknesinin alabora olması sonucu 9 kişi öldü, 47 kişi kayboldu.
Endonezya'nın Batı Kalimantan açıklarında fırtına sebebiyle birçok balıkçı teknesinin alabora olması sonucu 9 kişi öldü, 47 kişi kayboldu.
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