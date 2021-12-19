Endonezya'da Semeru Yanardağı yeniden harekete geçti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Endonezya'da Semeru Yanardağı yeniden harekete geçti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

- Endonezya'da Semeru Yanardağı yeniden harekete geçti Endonezya'nın Doğu Java eyaletinde yeniden harekete geçen Semeru Yanardağı, 2 kilometre yüksekliğe kül ve duman püskürttü.

- Endonezya'da Semeru Yanardağı yeniden harekete geçti

JAVA - Endonezya'nın Doğu Java eyaletinde yeniden harekete geçen Semeru Yanardağı, 2 kilometre yüksekliğe kül ve duman püskürttü.

Endonezya'nın Doğu Java eyaletinde yer alan 3 bin 676 metre yükseklikteki Semeru Yanardağı yeniden harekete geçti. Endonezya Volkanoloji ve Jeolojik Afet Azaltma Merkezi tarafından yapılan açıklamada, sabah saatlerinde yanardağda patlama meydana geldiği ve yanardağın 2 kilometre yüksekliğe kül ve duman püskürttüğü belirtildi. Merkez, bölge sakinlerine yanardağın 5 kilometre yarıçapına yaklaşmamaları ve lav akışı riski nedeniyle nehir kenarlarına 500 metre mesafede kalmaları çağrısında bulundu.

Endonezya'da dün Semeru Yanardağı'nda hareketliliğin saptanması üzerine alarm seviyesi ikinci en yüksek seviyeye çıkarılmıştı. Semeru Yanardağı'nda 4 Aralık'ta meydana gelen patlama sonucu en az 46 kişi hayatını kaybetmiş, binlerce kişi evsiz kalmıştı.

Endonezya'da Semeru Yanardağı yeniden harekete geçti

Endonezya'da Semeru Yanardağı yeniden harekete geçti

Endonezya'da Semeru Yanardağı yeniden harekete geçti

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title