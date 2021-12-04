Endonezya'da Semeru Yanardağı'nda patlama - Haberler
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Endonezya'da Semeru Yanardağı'nda patlama

İhlas Haber Ajansı / Hossam Hanafy Mahmoud Ahmed - Haberler | Güncel

- Endonezya'da Semeru Yanardağı'nda patlama Endonezya'nın Doğu Java bölgesindeki Semeru Yanardağında meydana gelen patlamada yerleşim yerleri yoğun kül ve dumanla kaplandı.

- Endonezya'da Semeru Yanardağı'nda patlama

JAVA - Endonezya'nın Doğu Java bölgesindeki Semeru Yanardağında meydana gelen patlamada yerleşim yerleri yoğun kül ve dumanla kaplandı. Neye uğradığını şaşıran bölge sakinleri panikle kaçıştı.

Endonezya'nın Doğu Java bölgesinde yer alan 3676 metre yükseklikte Semeru Yanardağında yerel saatle 14.50 civarında patlama meydana geldi. Yanardağın çevresindeki yerleşim yerleri yoğun kül ve dumana teslim oldu. Sosyal medyada yayılan görüntüler film sahnelerini aratmazken, bölge sakinleri can havliyle kaçmaya başladı. Volkanik Kül Uyarı Merkezi, halka dikkatli olmaları yönünde uyarıda bulundu.

Şu ana kadar ölen ya da yaralanan olmadı.

Endonezya'da Semeru Yanardağı'nda patlama

Endonezya'da Semeru Yanardağı'nda patlama

Endonezya'da Semeru Yanardağı'nda patlama

Son dakika haberleri... Endonezya'daki Semeru Yanardağı'nda patlama

Son dakika haberleri... Endonezya'daki Semeru Yanardağı'nda patlama

İhlas Haber Ajansı / Hossam Hanafy Mahmoud Ahmed - Son Dakika Haberleri

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