Endonezya'da sel nedeniyle yaklaşık 18 bin kişi yerinden oldu

Endonezya'nın Kuzey Sumatra eyaletinde aşırı yağışlarla meydana gelen selde Belutu nehrinin taşması sonucu çok sayıda vatandaşın evi sular altında kaldı. Yaklaşık 5 bin 600 aileden 18 bin kişinin selden etkilendiği bildirilirken, selzedeler için 20 ayrı kamp alanı oluşturuldu. Endonezyalı güvenlik güçleri bölgede tıbbi malzeme ve yiyecek dağıttı.

AA / Kiki Cahyadi - Son Dakika Haberleri Haberi Kaydet