Endonezya'da sel nedeniyle yaklaşık 18 bin kişi yerinden oldu - Haberler
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Endonezya'da sel nedeniyle yaklaşık 18 bin kişi yerinden oldu

AA / Kiki Cahyadi - Haberler | Güncel

Endonezya'nın Kuzey Sumatra eyaletinde aşırı yağışlarla meydana gelen selde Belutu nehrinin taşması sonucu çok sayıda vatandaşın evi sular altında kaldı.

Endonezya'nın Kuzey Sumatra eyaletinde aşırı yağışlarla meydana gelen selde Belutu nehrinin taşması sonucu çok sayıda vatandaşın evi sular altında kaldı. Yaklaşık 5 bin 600 aileden 18 bin kişinin selden etkilendiği bildirilirken, selzedeler için 20 ayrı kamp alanı oluşturuldu. Endonezyalı güvenlik güçleri bölgede tıbbi malzeme ve yiyecek dağıttı.

Endonezya'da sel nedeniyle yaklaşık 18 bin kişi yerinden oldu

Endonezya'da sel nedeniyle yaklaşık 18 bin kişi yerinden oldu

Endonezya'da sel nedeniyle yaklaşık 18 bin kişi yerinden oldu

AA / Kiki Cahyadi - Son Dakika Haberleri

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