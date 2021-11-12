Endonezya'da sel nedeniyle yaklaşık 18 bin kişi yerinden oldu
AA / Kiki Cahyadi - Haberler | Güncel
Endonezya'nın Kuzey Sumatra eyaletinde aşırı yağışlarla meydana gelen selde Belutu nehrinin taşması sonucu çok sayıda vatandaşın evi sular altında kaldı.
Endonezya'nın Kuzey Sumatra eyaletinde aşırı yağışlarla meydana gelen selde Belutu nehrinin taşması sonucu çok sayıda vatandaşın evi sular altında kaldı. Yaklaşık 5 bin 600 aileden 18 bin kişinin selden etkilendiği bildirilirken, selzedeler için 20 ayrı kamp alanı oluşturuldu. Endonezyalı güvenlik güçleri bölgede tıbbi malzeme ve yiyecek dağıttı.