Endonezya'da sel nedeniyle 17 bin 648 ev su altında kaldı
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Endonezya'da sel nedeniyle 17 bin 648 ev su altında kaldı

07.12.2020 07:55 | Son Güncelleme: 07.12.2020 07:55
Endonezya'da sel nedeniyle 17 bin 648 ev su altında kaldı

Endonezya'da Açe eyaletinin Doğu Açe bölgesinde sel nedeniyle 17 bin 648 evin su altında kaldığı bildirildi.

Endonezya'da Açe eyaletinin Doğu Açe bölgesinde sel nedeniyle 17 bin 648 evin su altında kaldığı bildirildi.

Doğu Açe Afet Ajansı Yönetimi (BPBD) Başkanı Ashadi di Idi, yaptığı açıklamada, bölgede hafta sonu etkili olan şiddetli yağışların 226 köyde sele neden olduğunu ifade etti.

Bölge genelinde 17 bin 648 evin su altında kaldığını belirten Idi, bazı yerleşim alanlarında su seviyesinin 2 metreye ulaştığı bilgisini paylaştı.

Öte yandan yerel basında, şu ana kadar 2 kişinin yaşamını yitirdiği sel nedeniyle yaklaşık 15 bin kişinin güvenli alanlara tahliye edildiği kaydedildi.

Ekvator kuşağındaki Endonezya'da özellikle ekim ile nisan arasında sıklıkla su baskınları ve heyelanlar meydana geliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Atanur

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