Endonezya'da sel nedeniyle 1078 ev su altında kaldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Endonezya'da sel nedeniyle 1078 ev su altında kaldı

23.11.2020 07:09 | Son Güncelleme: 23.11.2020 07:12
Endonezya'da sel nedeniyle 1078 ev su altında kaldı

Endonezya'nın Kuzey Sumatra eyaletinde sel nedeniyle 1078 ev su altında kaldı.

Endonezya'nın Kuzey Sumatra eyaletinde sel nedeniyle 1078 ev su altında kaldı.

iNews internet sitesinin haberine göre, eyaletin Langkat bölgesinde dün etkili olan şiddetli yağışlar 11 yerde sele neden oldu.

Selde su seviyesinin çeşitli yerlerde 1 metreye kadar yükseldiğini aktaran yetkililer, bölge genelinde 1078 evin su altında kaldığı bilgisini paylaştı.

Bu arada bölgede devam eden yağışlar dolayısıyla muhtemel sel ve su basması riskine karşı halka uyarı yapıldı.

Ekvator kuşağındaki Endonezya'da özellikle ekim ile nisan arasında sıklıkla su baskınları ve heyelanlar meydana geliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Atanur

İlgili Haberler

Boru patlayınca 15 dönüm alanı sular altında kalan seracı: Zarar 3 milyon lira
Boru patlayınca 15 dönüm alanı sular altında kalan seracı: Zarar 3 milyon lira
Esenyurt'ta feci kaza; sokakta oynayan 4 yaşındaki çocuk taksinin altında kaldı
Esenyurt'ta feci kaza; sokakta oynayan 4 yaşındaki çocuk taksinin altında kaldı
Bingöl'de kar nedeniyle araçlar yolda kaldı
Bingöl'de kar nedeniyle araçlar yolda kaldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Bülent Turan Abdülhamit Gül Süleyman Soylu Selahattin Demirtaş
Magazin Teoman Sibel Can Funda Eryiğit İbrahim Tatlıses
Spor Cenk Tosun Ersun Yanal Gökhan Gönül Sergen Yalçın Abdullah Avcı
Tüm Haberler Bursa Rusya Medya Ak Parti
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Endonezya'da sel nedeniyle 1078 ev su altında kaldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.11.2020 07:12:29. #1.15#
title