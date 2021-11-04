Endonezya'da sel felaketi: 11 kişi kayıp

Endonezya'nın Java Adası'nda etkili olan şiddetli yağışlar sele neden olurken, meydana gelen sellerde 11 kişinin kaybolduğu belirtildi.

Endonezya'nın Java Adası'nda etkili olan şiddetli yağış sele neden oldu. Meydana gelen sellerde onlarca ev yıkılırken, 11 kişinin kayıp olduğu bildirildi. Ulusal Afet Ajansı tarafından yapılan açıklamada, şiddetli yağışlar sonucu Arjuno Dağı'nın eteklerindeki nehirlerin taştığını ve Doğu Java eyaletinde yer alan Kota Batu kentindeki beş bölgenin sular altında kaldığı ifade edildi. Ajans, sel sularına kapılan 15 kişiden 4'ünün kurtarıldığını belirtti.

Ajans Şefi Ganip Warsito yaptığı açıklamada, şiddetli yağışların şubat ayına kadar devam etmesinin beklendiğini aktardı.

Yetkililer, kayıp olan 11 kişi için arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirtirken, elektrik kesintileri ile enkaz ve çamur nedeniyle kapanan yolların çalışmaları yavaşlattığını açıkladı. Yetkililer ayrıca, hasar ve olası kayıplar hakkında bilgi toplamaya devam edildiğini ifade etti.

Öte yandan milyonlarca insanın yaşadığı ve 17 bin adadan oluşan Endonezya'da mevsimsel yağmurlar sıklıkla sel ve toprak kaymalarına neden oluyor.

-İHA-