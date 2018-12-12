- Endonezya'da sel baskını

PADANG - PADANG-Endonezya'nın Batı Sumatra kentinde meydana gelen yoğun yağış, Anai Vadisi Şelalesinin taşmasıyla sele dönüştü.

Endonezya'nın Batı Sumatra eyaletinde yoğun yağış sebebiyle, 35 metre uzunluğundaki Anai Vadisi şelalesi taşarak sele neden oldu. Sel nedeniyle Batı Sumatra bölgesinin başkenti Padang ile Bukittinggi ilini bağlayan köprü çöktü. Olayda can kaybının yaşanmadığı bildirildi.

Endonezya'da bu yıl yaşanan doğal afetlerde 4 bin 211 kişi yaşamını yitirmişti.