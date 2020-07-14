Endonezya'da sel: 13 ölü, 46 kayıp
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Endonezya'da sel: 13 ölü, 46 kayıp

Endonezya'da Güney Sulawesi eyaletinde şiddetli yağışların neden olduğu selde 13 kişi öldü, 46 kişi kayboldu.

Endonezya'da sel: 13 ölü, 46 kayıp
14.07.2020 17:09 | Son Güncelleme: 14.07.2020 17:13

Endonezya'da Güney Sulawesi eyaletinde şiddetli yağışların neden olduğu selde 13 kişi öldü, 46 kişi kayboldu.

Kompas gazetesinin haberine göre, eyalete bağlı Kuzey Luwu bölgesinde etkili olan yağışlar Masamba nehrinin taşmasına neden oldu.

Yetkililer, 4 binden fazla kişinin olumsuz etkilendiği sel felaketinde şu ana kadar 13 kişinin yaşamını yitirdiğini, 46 kişinin de kayıp olduğu bilgisini paylaştı.

Bölgede kayıpları kurtarma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA

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