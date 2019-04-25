Endonezya'da Seçimlerin Bilançosu: 139 Sandık Görevlisi Aşırı Yorgunluktan Hayatını Kaybetti

Endonezya'da yapılan dünyanın en geniş katılımlı tek günlük seçim yarışında, aşırı yorgunluktan dolayı ölen sandık görevlisi ve polis memurlarının sayısının 139'a yükseldiği belirtildi.

193 milyondan fazla seçmenin sandık başına gittiği 17 Nisan'daki seçimlerde, 500'den fazla kişinin de aşırı çalışmak, stres ve uykusuzluk gibi sebeplerle hastaneye kaldırıldığı açıklandı. Genel Seçim Komisyonu yetkilileri ilk gün 9 kişi olarak açıklanan ölü sayısının çarşamba günü itibariyle 139'a yükseldiğini duyurdu. Euronews.com'da Görüntüle