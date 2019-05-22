Endonezya'da 'Seçim Sonuçları' Protestolarında 6 Kişi Öldü

– Endonezya'da Devlet Başkanı Joko Widodo'nun zaferi ile neticelenen seçim sonuçlarına itiraz eden eylemciler ile polis arasında çatışma çıktı. Çatışmalarda 6 kişinin öldüğü belirtildi.

Endonezya'da Seçim Komisyonu 17 Nisan'da yapılan devlet başkanlığı ve milletvekilli seçim sonuçlarına göre yüzde 44,50'lik oy oranına sahip devlet başkanı adayı Prabowo Subianto'yu yüzde 55,50 oranında oy alarak geride bırakan Joko Widodo'nun tekrar devlet başkanı seçildiğini açıklamıştı. Bunun üzerine muhalifler, başkent Cakarta'da, seçimde hile yapıldığı iddiasıyla sonuçları protesto ederek, gösteriler düzenlendi. Bu gösterilerde çıkan olaylarda 6 kişinin hayatını kaybettiği ve yaklaşık 200 kişinin de yaralandığı belirtildi. Eylemcilerin, güvenlik güçlerine molotof kokteylleri ve havai fişeklerle saldırdığı olaylar kapsamında 20 kişi de gözaltına alındı.

Kaynak: DHA