Endonezya'da ruhsatsız altın madeninde toprak kayması: 8 ölü

Endonezya'da altın madeninde meydana gelen heyelan sonucu 8 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı, 1 kişi kayboldu.

Endonezya'da altın madeninde meydana gelen heyelan sonucu 8 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı, 1 kişi kayboldu.

Antara News'in haberine göre, ülkenin Batı Sumatra eyaletinin Güney Solok bölgesinde ruhsatsız işletilen altın madeninde, mevsimsel yağışlar nedeniyle toprak kayması meydana geldi.

Güney Solok Bölge Afetle Mücadele Ajansı Acil Durum Şefi Romi Aprijal, madende 8 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını, 8 kişinin yaralandığını bildirdi.

Ölü ve yaralı tüm madencilerin enkazdan çıkarıldığını belirten Romi, kayıp madenci için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fuat Kabakcı