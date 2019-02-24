Endonezya'da Plastik Atıkla Mücadele

Endonezya'nın başkenti Cakarta'da, plastik atıklarla mücadele kapsamında halka su matarası kullanması çağrısı yapıldı.

Tempo gazetesinin haberine göre, Cakarta Çevre Ajansı Başkanı Isnawa Adji, Ulusal Atık Farkındalık Günü kapsamında halkı, pet şişede su almak yerine matara kullanmaya davet etti.

Alışverişte de bez torba kullanımının önemine işaret eden Adji, bu tarz eylemlerin düzenli olarak yapılmasının çevrenin korunmasına büyük katkı sağlayacağını vurguladı.

Yılda 357 bin ton plastik atığın çıktığı Cakarta'da, gelecek ay perakende satış noktaları ve semt pazarlarında tek kullanımlık poşetlerin yasaklanması bekleniyor.

Endonezya geçen yıl okyanus atıklarını 2025 itibarıyla yüzde 70 azaltmayı amaçlayan bir eylem planı açıklamıştı. Hükümet plan kapsamındaki tedbirler için 7 yılda 1 milyar dolar harcamayı taahhüt etmişti.

Denizde en çok plastik atığı olan ülkeler sıralamasında Çin'in ardından ikinci sırada yer alan 260 milyonluk nüfusa sahip Endonezya'da, yılda ortalama 10 milyar plastik poşet kullanıldığı ve büyük bölümünün nehirler aracılığıyla denizlere karıştığı belirtiliyor.

Kaynak: AA