Endonezya'da petrol yüklü gemiyle çarpışıp batan balıkçı teknesindeki 17 kişi kayboldu
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Endonezya'da petrol yüklü gemiyle çarpışıp batan balıkçı teknesindeki 17 kişi kayboldu

Anadolu Ajansı / Emel Öz - Haberler | Güncel
Endonezya'da petrol yüklü gemiyle çarpışıp batan balıkçı teknesindeki 17 kişi kayboldu

Endonezya'nın Cava Adası açıklarında, petrol yüklü gemiyle çarpışarak batan balıkçı teknesindeki 17 kişinin kaybolduğu bildirildi.

Endonezya'nın Cava Adası açıklarında, petrol yüklü gemiyle çarpışarak batan balıkçı teknesindeki 17 kişinin kaybolduğu bildirildi.

Arama Kurtarma Ajansı Başkanı Deden Ridwansyah, yaptığı açıklamada, 32 kişinin bulunduğu balıkçı teknesinin, yük gemisiyle çarpışmasının ardından battığını belirtti.

Balıkçı teknesindeki 15 kişinin kurtarıldığını aktaran Ridwansyah, kayıp 17 kişiyi arama çalışmalarının devam ettiğini vurguladı.

Geminin ise petrol yüklü olduğu kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emel Öz

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