Endonezya'da petrol rafinesindeki patlamanın yarattığı tahribat böyle görüntülendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Endonezya'da petrol rafinesindeki patlamanın yarattığı tahribat böyle görüntülendi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Endonezya'nın başkenti Cakarta'daki Balongan Petrol Rafinerisi'nde meydana gelen ve 28 kişinin yaralanmasına neden olan şiddetli patlama sonrası yaşanan tahribat gün yüzüne çıktı.

Endonezya'da petrol rafinerisinde patlama! Alevler gökyüzünü kapladı, 5'i ağır 20 kişi yaralandı
Endonezya'da petrol rafinerisinde patlama! Alevler gökyüzünü kapladı, 5'i ağır 20 kişi yaralandı

Endonezya'nın başkenti Cakarta'daki Balongan Petrol Rafinerisi'nde meydana gelen ve 28 kişinin yaralanmasına neden olan şiddetli patlama sonrası yaşanan tahribat gün yüzüne çıktı.

Endonezya'nın başkenti Cakarta'daki Balongan Petrol Rafinerisi'nde gece saatlerinde meydana gelen ve 28 kişinin yaralanmasına neden olan şiddetli patlamada yaşanan tahribat gün yüzüne çıktı. Patlama sonrası gökyüzünü kaplayan siyah dumanların gökyüzüne yoğun bir şekilde yükseldiği anlar  SeaToday News tarafından görüntülendi. Sabahın erken saatlerinde çekilen görüntülerde, rafinerinedeki alevlerin devam ettiği ve rafinerinin kullanılamaz hale geldiği anlar görüldü. Yerel medya, meydana gelen patlamada 5'i ağır toplam 28 kişinin yaralandığını duyurdu. Öte yandan, görgü tanıkları yerel saatle 00.30 civarında gerçekleşen patlamanın şiddetinden çevredeki yerleşimlerin zarar gördüğünü ifade etmişti.


Endonezya'da petrol rafinesindeki patlamanın yarattığı tahribat böyle görüntülendi
Endonezya'da petrol rafinesindeki patlamanın yarattığı tahribat böyle görüntülendi
Endonezya'da petrol rafinesindeki patlamanın yarattığı tahribat böyle görüntülendi
Endonezya'da petrol rafinesindeki patlamanın yarattığı tahribat böyle görüntülendi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Hayati Yazıcı Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Vladimir Putin
Magazin Esra Erol Tülin Özen Hande Erçel Cemal Can Canseven
Spor Ali Koç Okay Yokuşlu Mesut Bakkal Sergen Yalçın Servet Yardımcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Endonezya'da petrol rafinesindeki patlamanın yarattığı tahribat böyle görüntülendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.3.2021 11:22:33. #1.15#
title