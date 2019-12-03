Endonezya'da patlama: 2 asker yaralandı
Endonezya'nın başkenti Cakarta'da meydana gelen patlamada 2 askerin yaralandığı bildirildi.
03.12.2019 05:52 | Son Güncelleme: 03.12.2019 05:52
Endonezya'nın başkenti Cakarta'da meydana gelen patlamada 2 askerin yaralandığı bildirildi.
Kompas TV kanalının haberine göre, Ulusal Emniyet Sözcüsü Argo Yuwono, ülkenin özgürlük simgesi olan Monas Meydanı'nda yerel saatle 07.05'te patlama meydana geldiğini belirtti.
Patlamada 2 askerin yaralandığını açıklayan Yuwono, patlamanın nedenini henüz bilmediklerini ifade etti.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: AA