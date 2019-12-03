Endonezya'da patlama: 2 asker yaralandı
Haberler » Güncel » Endonezya'da patlama: 2 asker yaralandı - Haber

Endonezya'da patlama: 2 asker yaralandı

Endonezya'nın başkenti Cakarta'da meydana gelen patlamada 2 askerin yaralandığı bildirildi.

03.12.2019 05:52 | Son Güncelleme: 03.12.2019 05:52
Endonezya'da patlama: 2 asker yaralandı

Endonezya'nın başkenti Cakarta'da meydana gelen patlamada 2 askerin yaralandığı bildirildi.

Kompas TV kanalının haberine göre, Ulusal Emniyet Sözcüsü Argo Yuwono, ülkenin özgürlük simgesi olan Monas Meydanı'nda yerel saatle 07.05'te patlama meydana geldiğini belirtti.

Patlamada 2 askerin yaralandığını açıklayan Yuwono, patlamanın nedenini henüz bilmediklerini ifade etti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler