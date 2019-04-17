Endonezya'da Oy Verme İşlemi Sona Erdi

Endonezya'da devlet başkanlığı ve milletvekili seçimi için oy verme işlemi sona erdi. Ülke genelinde 34 eyaletteki 80 seçim bölgesinde kurulan sandıklarda kayıtlı seçmenlerin oy verme işlemi tamamlandı.

Sandıkların kapanmasının ardından oy sayma işlemine başlandı. Yaklaşık 810 bin sandığın kurulacağı seçimde merkez parlamento ve bölge meclisleri için toplamda 245 bin 106 aday bulunuyor. Euronews.com'da Görüntüle