Endonezya'da otobüsün nehre yuvarlanması sonucu 25 kişi öldü
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Endonezya'da otobüsün nehre yuvarlanması sonucu 25 kişi öldü

Endonezya'nın Güney Sumatra eyaletinde otobüsün nehre yuvarlanması sonucu 25 kişi hayatını kaybetti.

24.12.2019 06:44 | Son Güncelleme: 24.12.2019 06:44
Endonezya'da otobüsün nehre yuvarlanması sonucu 25 kişi öldü

Endonezya'nın Güney Sumatra eyaletinde otobüsün nehre yuvarlanması sonucu 25 kişi hayatını kaybetti.

Metro kanalının haberine göre, Bengkulu bölgesinden Palembang kentine giden otobüs, Güney Sumatra eyaletinin Pagaralam bölgesinde kontrolden çıkarak nehre yuvarlandı.

Yetkililer kazada 25 kişinin yaşamını yitirdiğini, 13 kişinin yaralandığını bildirdi.

Otobüsteki yolcu sayısının bilinmemesi nedeniyle bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: AA
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