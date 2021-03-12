- Endonezya'da otobüs vadiye uçtu: 27 ölü
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- Endonezya'da otobüs vadiye uçtu: 27 ölü

12.03.2021 00:17 | Son Güncelleme: 12.03.2021 00:23

- Endonezya'da otobüs vadiye uçtu: 27 ölü Endonezya'nın Sumedang kenti yakınlarında öğrencileri ve ebeveynlerini taşıyan otobüsün vadiye uçması sonucu 27 kişi hayatını kaybetti.

- Endonezya'da otobüs vadiye uçtu: 27 ölü

JAKARTA - Endonezya'nın Sumedang kenti yakınlarında öğrencileri ve ebeveynlerini taşıyan otobüsün vadiye uçması sonucu 27 kişi hayatını kaybetti.

Endonezya'nın Batı Java eyaletindeki Sumedang kenti yakınlarında geziden dönen öğrencileri ve ebeveynlerini taşıyan otobüsün sürücüsü virajlı yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek vadiye uçtu. Ulaştırma Bakanlığı, gece saatlerinde meydana gelen feci kaza sonucu 27 kişinin hayatını kaybettiğini, 39 kişinin sağ olarak kurtarıldığını duyurdu. Olay yerinde kurtarma çalışmaları sürdürülürken, otobüsün yola uygunluk belgesinin güncel olmadığına dair raporların bulunduğu belirtildi. Kazanın kesin nedeni henüz bilinmiyor.

- Endonezya'da otobüs vadiye uçtu: 27 ölü
- Endonezya'da otobüs vadiye uçtu: 27 ölü
- Endonezya'da otobüs vadiye uçtu: 27 ölü
- Endonezya'da otobüs vadiye uçtu: 27 ölü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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