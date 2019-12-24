Endonezya'da otobüs nehre uçtu 25 ölü
Endonezya'da otobüs nehre uçtu 25 ölüEndonezya (DHA) ? Endonezya'da kontrolden çıkan yolcu otobüsü nehre uçtu.
Endonezya'da otobüs nehre uçtu 25 ölü
Endonezya (DHA) ? Endonezya'da kontrolden çıkan yolcu otobüsü nehre uçtu. Kazada 25 kişi yaşamını yitirdi.
Kaza Güney Sumatra eyaletinde Palembang şehrinde meydana geldi. Yerel medya dağlık bölgedeki yoldan geçmekte olan yolcu otobüsünün virajda yoldan çıkarak 80 metre aşağıdaki nehre uçtuğunu, kazada 25 kişinin öldüğünü, 13 kişinin de yaralandığını duyurdu.
Kaza sonrası bölgeye ambulanslar ve kurtarma ekipleri sevk edildi.